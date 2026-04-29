Raduno Harley a Senigallia 2026 | il video

Da ilrestodelcarlino.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Senigallia nel 2026 si svolgerà un grande raduno di motociclisti Harley-Davidson, con la partecipazione di circa 30.000 appassionati. L'evento prevede numerosi shop, l’esposizione di nuovi modelli e tour guidati in città. Un video promosso mostra le immagini di questa manifestazione, che attirerà motociclisti da diverse regioni. La data e il programma completo sono stati annunciati dagli organizzatori.

Sono 30mila i riders che parteciperanno al maxi raduno tra shop, nuovi modelli, tour guidati e la grande parata di sabato  .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Harley-Davidson Spring Rally 2026: Senigallia pronta a rombare con 30mila bikers

Video Harley-Davidson Spring Rally 2026: Senigallia pronta a rombare con 30mila bikers

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