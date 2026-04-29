Raduno Harley a Senigallia 2026 | il video

A Senigallia nel 2026 si svolgerà un grande raduno di motociclisti Harley-Davidson, con la partecipazione di circa 30.000 appassionati. L'evento prevede numerosi shop, l’esposizione di nuovi modelli e tour guidati in città. Un video promosso mostra le immagini di questa manifestazione, che attirerà motociclisti da diverse regioni. La data e il programma completo sono stati annunciati dagli organizzatori.

Sono 30mila i riders che parteciperanno al maxi raduno tra shop, nuovi modelli, tour guidati e la grande parata di sabato .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raduno Harley a Senigallia 2026: il video Harley-Davidson Spring Rally 2026: Senigallia pronta a rombare con 30mila bikers Notizie correlate Muore a 8 mesi dall?incidente sulla Ss76, Paolo Bartolini andava al raduno delle Harley Davidson a SenigalliaANCONA Era rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale il 7 agosto 2025, mentre in sella alla sua Harley Davidson stava andando al maxi... Harley-Davidson Spring Rally 2026, a Senigallia la manifestazione dal 30 aprile al 3 maggioE’ stata presentato ad Ancona l’Harley-Davidson Spring Rally 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio a Senigallia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Senigallia ospita l'Harley–Davidson European Spring Rally 2026: dal 30 aprile al 3 maggio nel centro storico; European Spring Rally, Harley Davidson protagonista dal 30 aprile al 3 maggio 2026 a Senigallia; Migliaia di moto pronte all’invasione: si parte giovedì, sarà rock fino a sabato; Senigallia apre la stagione Harley-Davidson: quattro giorni tra moto e concerti. Muore a 8 mesi dall’incidente sulla SS76, Paolo Bartolini andava al raduno delle Harley Davidson a SenigalliaANCONA Era rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale il 7 agosto 2025, mentre in sella alla sua Harley Davidson stava andando al maxi raduno ... msn.com Raduno Harley blindato. Blocchi anti sfondamento nelle aree d’accesso al centroLa spiaggia di velluto si prepara ad accogliere 30 mila bikers provenienti da tutto il mondo. Da giovedì fino al 3 maggio è in programma l’ Harley Davidson European Spring Rally, gli allestamenti sono ... ilrestodelcarlino.it Grande Evento ieri 25 Aprile a Giardinetto. Raduno moto Harley Davidson provenienti da Tutta Italia. Un grazie di Cuore agli organizzatori Marco Maestri e Rosanna Pieroni. - facebook.com facebook