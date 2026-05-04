Sul caso di Hantavirus a bordo di una nave da crociera olandese proseguono le indagini. Finora sono sei le persone coinvolte, con tre decessi e una in terapia intensiva in Sudafrica. La dinamica dell'infezione e le modalità di trasmissione sono oggetto di approfondimenti da parte delle autorità sanitarie. Si valutano due principali ipotesi riguardo all’origine del focolaio.

Continuano le indagini sul piccolo focolaio di Hantavirus su una nave da crociera olandese. Delle sei persone colpite, tre sono morte e una è attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. Nelle scorse ore il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato sui social che l’agenzia “sta facilitando l’evacuazione medica di due passeggeri sintomatici, conducendo una valutazione completa del rischio e fornendo supporto alle persone colpite a bordo”. Ma che cos’è l’Hantavirus e in che modo il patogeno è salito ‘a bordo’? “Le ipotesi possibili sono due: la trasmissione potrebbe...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus sulla nave da crociera, cosa sappiamo e 2 ipotesi in campo

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