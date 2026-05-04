Hantavirus i rischi per la popolazione e l’analisi della specialista

Un'epidemia di hantavirus ha provocato la morte di alcune persone a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico. Le autorità stanno intervenendo rapidamente per gestire la situazione e contenere il rischio di diffusione del virus tra i passeggeri e l’equipaggio. La specialista ha analizzato i rischi per la popolazione e ha confermato che le misure di sicurezza sono in atto per affrontare l’emergenza.