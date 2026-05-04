Hantavirus i rischi per la popolazione e l’analisi della specialista
Un'epidemia di hantavirus ha provocato la morte di alcune persone a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico. Le autorità stanno intervenendo rapidamente per gestire la situazione e contenere il rischio di diffusione del virus tra i passeggeri e l’equipaggio. La specialista ha analizzato i rischi per la popolazione e ha confermato che le misure di sicurezza sono in atto per affrontare l’emergenza.
“Stiamo agendo con urgenza per supportare la risposta all’ epidemia di hantavirus a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico, in seguito alla tragica perdita di vite umane”. Ad assicurarlo in una nota è il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, Hans Henri P. Kluge, dopo la morte di tre persone. Kluge puntualizza: “Il rischio per la popolazione generale rimane basso. Non c’è motivo di panico, né di imporre restrizioni di viaggio”. La trasmissione dell’hantavirus all’uomo. È d’accordo con il numero uno dell’Oms Europa Cristina Mussini, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).🔗 Leggi su Lapresse.it
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