Nuove frontiere della sicurezza informatica | l’analisi dei rischi infrastrutturali nel 2026

Durante un recente incontro istituzionale, è stato affrontato il tema delle minacce informatiche previste per il 2026, con particolare attenzione all’analisi dei rischi legati alle infrastrutture tecnologiche. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore, che hanno discusso le possibili vulnerabilità e le misure di difesa già in fase di sviluppo. L’obiettivo principale è capire come proteggere i sistemi critici di fronte a un panorama di minacce in continua evoluzione.

(Adnkronos) – Durante il recente confronto istituzionale “Le sfide Cyber del 2026: il panorama delle minacce a partire dalla AI Supply Chain fino al modello Identity-First Intrusion” a Roma, promosso da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), esperti e rappresentanti delle autorità hanno delineato i nuovi scenari di rischio che caratterizzano il 2026, evidenziando come la.🔗 Leggi su Periodicodaily.com India vs China Escalates: The CCTV Ban That Changes Everything | India China News | Latest News Notizie correlate Le nuove frontiere della sicurezza e dell’identità europea al centro della seconda giornat...AGI - La seconda giornata della sesta edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea, ospitata presso il Museo del ‘900 di Mestre, ha... Ecovacs Robotics 2026: le nuove frontiere della domotica smart(Adnkronos) – In collaborazione con Ecovacs Robotics Il futuro della robotica di servizio non si misura più soltanto nella potenza di calcolo, ma... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Risk management e AI, la sfida della sicurezza in sanità; Intelligenza artificiale generativa, tra produttività ai massimi livelli e nuove frontiere di rischio; Nuove frontiere della terapia cardiovascolare, dalla modulazione molecolare alla terapia genica; Il futuro della mobilità sostenibile. Una giornata sulle nuove frontiere. Nuove frontiere della sicurezza informatica: l'analisi dei rischi infrastrutturali nel 2026Presso il Senato della Repubblica, ANGI e Tinexta Cyber hanno presentato i dati dell'Osservatorio sulla Cybersecurity, focalizzandosi su AI Supply Chain e modelli Identity-First ... adnkronos.com L’intelligenza artificiale che prevede i furti, la nuova frontiera della sicurezzaUn sistema basato su AI prevede i furti d’auto analizzando dati e comportamenti sospetti in tempo reale, migliorando prevenzione e recupero dei veicoli rubati ... virgilio.it Scusarsi per aver detto la verità nuove frontiere del giornalismo x.com A Prato e Campi Bisenzio le nuove frontiere dell'implantologia grazie a Compagnia Iris del dottor Cesare Paoleschi - facebook.com facebook