L'epatite A è un'infezione virale che interessa il fegato e può manifestarsi con sintomi variabili, spesso poco evidenti. La malattia si trasmette principalmente attraverso il consumo di alimenti contaminati, come frutti di mare crudi o poco cotti. Può avere un periodo di incubazione prolungato e differisce dall'epatite B e C, che coinvolgono virus diversi e modalità di trasmissione differenti. Recentemente si è registrato un focolaio a Napoli.

Per capire che caratteristiche ha la malattia, quali forme conosciamo, quali differenze esistono, con quali sintomi si manifestano e come è possibile intervenire, abbiamo interpellato la professoressa Roberta D'Ambrosio, membro del Comitato Coordinatore AISF, Associazione Italiana Studio del Fegato. Professoressa, che caratteristiche ha l'epatite A? «Si tratta di un'infiammazione del fegato causata dal virus dell’epatite A, che si trasmette per via oro-fecale, ovvero ingerendo acqua o cibo contaminati dalle feci di una persona infetta. I fattori di rischio principali sono legati a condizioni igieniche scarse e al consumo di alimenti (per lo più frutti di mare crudi eo frutti di bosco freschi o congelati) contaminati». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Epatite A: i sintomi, come si contrae, qual è la cura. E che differenza c'è rispetto alle epatiti B e C

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