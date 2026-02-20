Sla i primi sintomi da tenere d’occhio | cos’è la malattia di Eric Dane

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di un interprete carismatico, capace di trasformare la propria sofferenza in una missione collettiva. Eric Dane, l’indimenticabile Mark Sloan di Grey’s Anatomy, si è spento a 53 anni a causa della Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. La star aveva rivelato la diagnosi nell’aprile 2025, decidendo di utilizzare la propria immagine per squarciare il velo di silenzio su questa patologia neurodegenerativa. Per il suo «straordinario impegno nel sensibilizzare» e per aver saputo «promuovere la ricerca», l’associazione Als Network lo aveva insignito del premio Advocate of the Year.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

