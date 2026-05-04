Durante la maratona di Fano, un atleta ha avuto un malore a pochi metri dal traguardo. Un avversario ha fermato la corsa per aiutarlo e, insieme, lo ha accompagnato fino al traguardo. Un video mostra la scena in cui l’atleta in difficoltà viene sorretto e sostenuto mentre si avvicina all’arrivo. L’evento ha attirato l’attenzione di chi era presente sulla pista.

Ha avuto un mancamento a pochi metri dal traguardo, ma gli avversari lo hanno sostenuto e portato alla vittoria. La storia a lieto fine arriva dalla maratona di 21 chilometri di Fano. L’atleta quando era in vista del traguardo si è afflosciato sulle ginocchia: l’avversario, il secondo, avrebbe potuto agilmente superarlo invece ha deciso di aiutarlo a rialzarsi e ad arrivare primo all’arrivo. L’episodio che dimostra i valori dello sport è accaduto alla ColleMarathon 2026 di Fano, una competizione che ha visto circa 3mila partecipanti tra atleti, famiglie e appassionati. Protagonista del nobile gesto è Davide Seri che nel finale concitato della corsa seguiva a breve distanza Massi Milani, in quel momento davanti a lui.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ha un malore poco prima del traguardo della maratona di Fano: l’avversario lo sostiene e lo aiuta ad arrivare primo – Video

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