Cede prima del traguardo della maratona il secondo lo aiuta a vincere | il grande fair play di Davide

Durante l’Half ColleMarathon, una gara sui 21 km, un atleta ha accusato un mancamento a pochi metri dal traguardo, cadendo a terra. Un altro corridore si è fermato per aiutarlo e, senza pensarci, gli ha tolto la posizione per permettergli di riprendersi. Dopo aver assistito all’episodio, gli organizzatori hanno deciso di assegnare la vittoria al corridore che aveva aiutato l’avversario, riconoscendo il gesto di fair play.

Fano, 4 maggio 2026 – Quando era in vista del traguardo dell’Half ColleMar-athon (la gara sui 21 km della ‘maratona dei valori’) un atleta ha accusato un mancamento, finendo praticamente sulle ginocchia. Dietro di lui, il primo degli inseguitori, che avrebbe potuto superarlo agevolmente e vincere la corsa. E invece lo ha aiutato a rialzarsi e a tagliare per primo la linea d’arrivo. Il nobile gesto di Davide Seri. Un gesto di grande sportività ha caratterizzato la 22esima edizione della ColleMar-athon, andata in scena ieri mattina e che ha visto la partecipazione, nelle tre prove (maratona, mezza maratona e 10 km) di quasi 3mila persone. Protagonista del nobile gesto, nella mezza maratona, è stato Davide Seri, che nel finale concitato della corsa seguiva a breve distanza Massi Milani, in quel momento davanti a lui.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cede prima del traguardo della maratona, il secondo lo aiuta a vincere: il grande fair play di Davide The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate Robot cade prima del traguardo ma supera il record di Kiplino nella mezza maratona a PechinoRisultato storico alla Beijing E-Town Half-Marathon, una mezza maratona in cui gareggiano da una parte gli umani e dall'altra i robot. Il team della Fisip si presenta: "Lo spirito di squadra aiuta a vincere nello sport e nella vita"Lo sport come strumento di rinascita, capace di trasformare la fragilità in forza e di costruire legami autentici attraverso lo spirito di squadra. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Cede prima del traguardo della maratona, il secondo lo aiuta a vincere; Pogacar torna cannibale alla Liegi-Bastogne-Liegi: l'enfant prodige Seixas regge fino a 13 km dal traguardo; UYBA, chi ben comincia fa subito tre punti; Poga?ar si libera di Lipowitz e scava il primo solco al Tour de Romandie. Cede prima del traguardo della maratona, il secondo lo aiuta a vincere(ANSA) - FANO, 04 MAG - Quando era in vista del traguardo di una maratona di 21 chilometri, un atleta accusa un mancamento, finendo praticamente sulle ginocchia; a pochi passi da lui, l'avversario che ... corrieredellosport.it CONTORNO OCCHI Zampe di gallina, occhiaie, palpebra che cede. La zona occhi è la prima a mostrare il tempo — e la più difficile da trattare con un siero normale. Il Contorno Occhi Lifting di Kumiho è formulato specificamente per questa zona, con peptidi - facebook.com facebook Bourg non cede ed è in paradiso: conquistata la prima EuroCup della sua storia x.com