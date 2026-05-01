Gil Puche racconta l’emozione della convocazione in Prima Squadra | Ero a Vinovo quando l’ho saputo In un primo momento non ci credevo poi a poco a poco lo vedi

Gil Puche ha condiviso l’esperienza della sua prima convocazione in Prima Squadra, raccontando di essere stato a Vinovo quando ha appreso la notizia. All’inizio ha avuto difficoltà a credere a quanto stava succedendo, ma col passare del tempo ha capito di essere stato chiamato tra i giocatori più importanti del club. In un’intervista esclusiva, ha descritto le emozioni provate in quel momento così speciale.