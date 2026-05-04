Durante una trasmissione televisiva, un cantautore ha incontrato una giovane donna sorda fin dall’infanzia. Nonostante la perdita uditiva, lei ha sviluppato la capacità di percepire le vibrazioni musicali e di tradurle nel linguaggio dei segni. La loro conoscenza è iniziata negli studi del programma condotto da una nota conduttrice, portando poi alla promessa del cantante di farla salire sul palco con lui.

Si erano conosciuti negli studi di “ Da noi. a ruota libera ”, condotto da Francesca Fialdini. Da lì, la promessa del cantautore di portarla sul palco. Così Giorgina, che interpreta la musica in lingua dei segni, è salita sul palco con Fabrizio Moro, il 2 maggio per coronare il suo sogno. La ragazza 23enne, palermitana, è salita sul palco della prima data del tour romano di Fabrizio Moro, realizzando il suo sogno: interpretare in LIS una sua canzone e rendere la musica accessibile anche a chi non può ascoltarla. “Ho conosciuto una giovanissima ragazza che si chiama Giorgina – ha raccontato Moro durante il concerto –. Ha perso l’udito da piccolissima, ma ha imparato ad assorbire le vibrazioni della musica e a trasformarle nel linguaggio dei segni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha perso l’udito da piccolissima, ma ha imparato ad assorbire le vibrazioni della musica e a trasformarle nel linguaggio dei segni”: Fabrizio Moro canta con Giorgina

Fabrizio Moro mantiene la promessa e chiama sul palco l'interprete Lis Giorgina

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