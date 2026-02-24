Mia madre alzava il volume della musica in macchina mi faceva sentire le vibrazioni e mi traduceva le parole | chi è Martina Romano l’interprete che traduce le canzoni di Sanremo nella lingua dei segni

Martina Romano, interprete dei brani di Sanremo nella lingua dei segni, si occupa di tradurre le canzoni per permettere a più persone di seguirle. La sua passione nasce da un episodio in cui sua madre alzava il volume della musica in macchina, facendole sentire le vibrazioni e traducendo le parole. Ora, Romano lavora per rendere la musica accessibile a chi ha bisogni diversi, dimostrando che la cultura deve essere per tutti.

“ Sanremo è seguito da milioni di persone, renderlo accessibile significa affermare che la cultura è un diritto di tutti “. Martina Romano, 32 anni, vercellese, sorda dall’età di due anni, dal 2020 interpreta in diretta le canzoni del Festival su RaiPlay in Lingua dei segni. Un lavoro che non è semplice traduzione, ma restituzione emotiva. Come vengono tradotte le canzoni del Festival nella Lingua dei segni. Dietro quei minuti in video c’è una preparazione meticolosa: “Studiamo i testi, ascoltiamo le interviste degli artisti per comprendere cosa vogliono davvero trasmettere”. L’obiettivo è andare oltre le parole, entrare nell’intenzione di chi canta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

