Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d’Italia Chi è lo sconosciuto che ha superato Ferrero | 42,8 miliardi e un impero fintech globale

Andrea Pignataro, nato nel 1970 a Bologna, ha raggiunto la posizione di uomo più ricco d’Italia grazie a un patrimonio di circa 42,8 miliardi di dollari, secondo Forbes. La sua crescita finanziaria ha superato quella di Giovanni Ferrero, che aveva mantenuto la testa della classifica per oltre quattro anni. Pignataro ha costruito un impero nel settore fintech, investendo in aziende innovative e acquisendo partecipazioni strategiche. La sua ascesa sorprende molti osservatori del mercato finanziario.

Andrea Pignataro, classe 1970, bolognese di nascita, è il nuovo uomo più ricco d’Italia. Con un patrimonio stimato da Forbes in 42,8 miliardi di dollari, ha superato Giovanni Ferrero, che per più di quattro anni aveva guidato ininterrottamente la classifica dei paperoni italiani. Un traguardo clamoroso per un uomo che resta quasi sconosciuto al grande pubblico, rifuggendo le luci della ribalta e curando con ossessione la propria riservatezza. Dalle strade di Bologna al mondo della finanza. A 15 anni Andrea giocava a basket alla polisportiva San Mamolo, frequentava il liceo Galvani, andava in palestra e passava il tempo tra i locali del quartiere. 🔗 Leggi su Open.online

