Una donna di 85 anni è riuscita a sventare una truffa per la seconda volta in meno di un anno. La vicenda si è verificata a Mappano, dove la nonna ha riconosciuto segnali sospetti e ha evitato che si concludesse con un raggiro. I dettagli della truffa non sono stati ancora resi noti, ma l’anziana ha collaborato con le forze dell’ordine fornendo informazioni utili.

MAPPANO (TO) – Una truffa sventa per la seconda volta in un anno, grazie alla stessa 85enne. L’anziana di Mappano ha dimostrato ancora una volta un ‘acume investigativo’ fuori dal comune, consentendo ai Carabinieri della Sezione Operativa di Venaria e della Stazione di Leinì di arrestare in flagranza una donna di 41 anni, cittadina polacca, trovata con i gioielli dell’anziana ancora in tasca. Il copione della truffa. La chiamata è arrivata sul telefono fisso di casa, come spesso accade in questi casi. Un uomo si è presentato come medico dell’ospedale Molinette di Torino con una notizia devastante: il figlio dell’anziana era gravemente malato, aveva bisogno di un intervento urgente e i costi erano astronomici, 120mila euro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ha 85 anni e un fiuto infallibile: la nonna di Mappano che non sbaglia un colpo

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