Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» A 85 anni, Carla Pensa diventa il simbolo della tradizione ligure vincendo il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al mortaio, svoltosi a Genova il 21 marzo 2026. Ex fruttivendola originaria di Roccatagliata, una piccola frazione del comune di Neirone, ha superato 100 concorrenti internazionali conquistando pubblico e giuria. La proclamazione ufficiale è arrivata dalla sindaca Silvia Salis al termine di una giornata intensa, che ha visto sfidarsi i migliori interpreti della ricetta tradizionale. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Carla Pensa, 85 anni, trionfa al Campionato Mondiale di Pesto: la nonna che ha conquistato Genova

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Aggiornamenti e notizie su Carla Pensa

Temi più discussi: Carla Pensa, 85 anni, trionfa al campionato mondiale di pesto: come è stata scelta; Campionato mondiale del pesto, vince la genovese di 85 anni Carla Pensa; Carla Pensa, 85 anni, di Neirone, ha vinto il Campionato Mondiale del Pesto; Carla Pensa, la nuova campionessa del mondo di pesto ha 85 anni.

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