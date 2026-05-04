Gutierrez è il jolly del Napoli | terzino esterno difensore centrale Conte a Como l’ha arretrato e lui non ha fiatato Per lui giocherei ovunque

Da ilnapolista.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera a Como, il tecnico del Napoli ha dovuto fare a meno di uno dei difensori centrali, rimasto in città per motivi personali, e di un altro che accusava un affaticamento muscolare. Con questa situazione, Gutierrez è stato spostato in diverse posizioni in difesa, occupando ruoli che vanno dal terzino all’esterno e anche come difensore centrale. Il giocatore ha accettato senza problemi i vari ruoli assegnati durante la partita.

A Como, sabato sera, Conte si è trovato senza cambi tra i difensori centrali. Juan Jesus era rimasto a Napoli per motivi personali, Olivera non è stato rischiato per un affaticamento muscolare. Allora ha preso Gutierrez e l’ha arretrato al centro della difesa con Buongiorno e Beukema. Un terzino sinistro messo a fare il centrale in una partita che valeva la Champions. “Non avevamo alternative”, ha detto Conte in conferenza. Ma il punto è un altro: Gutierrez l’ha fatto senza fiatare e senza sfigurare. È la cifra di un giocatore che il Napoli ha comprato per 18 milioni più 2 di bonus dal Girona nell’estate 2025 e che in questa stagione ha fatto un po’ di tutto: terzino sinistro titolare, alternativa a destra quando Di Lorenzo si è fermato, esterno alto nel tridente, e adesso anche difensore centrale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Gutierrez è il jolly del Napoli: terzino, esterno, difensore centrale. Conte a Como l’ha arretrato e lui non ha fiatato. “Per lui giocherei ovunque”

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