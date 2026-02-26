Gutierrez si è preso il Napoli! Il terzino tuttofare e goleador | così ha convinto Conte

Calciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Rabiot Milan, occhio alla diffida! L’idea di Allegri per preservarlo per il derby contro l’Inter: il piano Juventus, è un febbraio rosso: le 3 espulsioni che hanno segnato il cammino dei bianconeri tra Serie A e Champions League Osimhen spiega: «Gol? Non c’era bisogno di esultare, è importante rispettare Spalletti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Conte Napoli, si continuerà insieme anche dopo questa stagione? ADL ha preso una decisione importante. L’indiscrezioneIl Napoli continua a vivere un momento di grande entusiasmo dopo la conquista della Supercoppa Italiana, il secondo trofeo stagionale sotto la guida...

Gutierrez: «Conte mi chiede di rimanere concentrato nell’aspetto difensivo, Girona e Napoli si somigliano»Miguel Gutierrez ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli 2-0 contro la Cremonese.

Napoli, Manna: Siamo stanchi, questo non è calcio. Non funziona niente, qualcuno sopra si faccia delle domandeLo sfogo del dirigente azzurro ... msn.com

Open VAR inchioda Chiffi sul gol annullato a Gutierrez: Errore di campo, annullato troppo in frettaIn TV fanno ascoltare l'audio del dialogo tra l'arbitro e il suo assistente poi c'è il confronto molto rapido con la sala VAR ... fanpage.it

OPEN VAR "Troppo poco per dare fallo" L'AIA sbugiarda Chiffi sul gol annullato a Gutierrez! Arbitraggio di Daniele Chiffi in Atalanta-Napoli sotto esame ad Open VAR, lo spazio per analisi e approfondimenti attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitr - facebook.com facebook