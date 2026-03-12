Napoli Gutierrez | Per Conte giocherei ovunque Il Lecce? Sfida insidiosa

Miguel Gutierrez afferma di essere disponibile a giocare ovunque per l’allenatore, senza limitazioni di ruolo, mentre Juanlu Sanchez commenta che la partita contro il Lecce sarà una sfida difficile. Entrambi i giocatori sono stati protagonisti nelle ultime partite del Napoli, che si prepara ad affrontare un avversario considerato complicato. La squadra si allena con attenzione in vista della sfida in programma prossimamente.

Napoli, 12 marzo 2026 - Miguel Gutierrez e Juanlu Sanchez: quasi come fosse una coppia di pappagallini, il Napoli in estate aveva inseguito entrambi i due terzini spagnoli, uno sinistro e l'altro destro, con l'intenzione di rinforzare e ringiovanire il reparto, con uno sguardo sul presente e un altro sul futuro. Se dopo una lunga trattativa con il Girona per Gutierrez a fine agosto è arrivata la fumata bianca, per Juanlu non se n'è fatto nulla a causa delle alte pretese del Siviglia che hanno finito per scoraggiare anche le altre pretendenti: se in futuro verrà ritentato l'assalto al classe 2003 lo dirà solo il tempo, a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

