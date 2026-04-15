Non tutti i funghi sono sicuri Ecco come riconoscere i rischi evitare errori comuni e proteggere la salute

Da iodonna.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I funghi sono protagonisti di molte tradizioni e ambienti naturali, attirando appassionati e curiosi. Tuttavia, alcuni esemplari possono essere pericolosi, poiché contengono tossine che, se ingerite, possono provocare gravi problemi di salute o risultare fatali. È importante conoscere le caratteristiche di quelli commestibili e quelli velenosi, al fine di evitare errori e proteggere la propria incolumità durante le escursioni in natura.

I funghi affascinano, attirano, raccontano boschi e tradizioni. Ma dietro questa immagine così naturale si nasconde un rischio concreto: n on tutti i funghi sono sicuri, e alcuni possono essere altamente tossici, fino a diventare mortali. Secondo quanto riportato da Microbiologia Italia, ingerire funghi velenosi può provocare effetti molto gravi sull’organismo, che vanno da disturbi gastrointestinali fino a danni irreversibili a fegato e reni. E il problema principale è uno: spesso non si riconoscono facilmente. Addio pancia gonfia: ecco i cibi nemici della tua digestione X Perché i funghi velenosi sono così pericolosi. Molti pensano che basti solo “un po’ di esperienza” o qualche trucco tramandato dalla famiglia.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Non tutti i funghi sono sicuri. Ecco come riconoscere i rischi, evitare errori comuni e proteggere la salute

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