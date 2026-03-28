Multa per eccesso di velocità | importi punti e ricorso?

Il Codice della Strada prevede sanzioni per chi supera i limiti di velocità, una delle infrazioni più comuni sulle strade italiane. Le multe variano a seconda dell’eccesso di velocità, e sono accompagnate da decurtazioni di punti dalla patente. Chi riceve una multa può proporre ricorso, anche in presenza di contestazioni immediatamente notificate.

Cosa prevede il Codice della Strada. Il superamento dei limiti di velocità è una delle infrazioni più frequenti sulle strade italiane. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce sanzioni crescenti in base alla gravità dell’eccesso, con importi che vanno da un minimo di 42 euro fino a oltre 3.000 euro nei casi più gravi. Le fasce sanzionatorie sono quattro, ciascuna con importi, decurtazione punti e conseguenze diverse sulla patente di guida. Tabella importi per fascia di eccesso. Eccesso Sanzione minima Sanzione massima Punti decurtati Fino a 10 kmh 42 € 173 € -3 Da 10 a 40 kmh 173 € 694 € -6 Da 40 a 60 kmh 543 € 2.170 € -10 Oltre 60 kmh 845 € 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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