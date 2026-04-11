Iran media | due cacciatorpedinieri Usa hanno attraversato Hormuz Ma Teheran smentisce

Due cacciatorpedinieri lanciamissili della Marina degli Stati Uniti avrebbero attraversato lo Stretto di Hormuz, secondo tre fonti statunitensi riportate dal Wall Street Journal. Si tratta del primo passaggio di navi da guerra americane nello stretto dall'inizio del conflitto con l'Iran, avvenuto circa sei settimane fa. Tuttavia, il governo iraniano ha smentito queste notizie, negando che le navi siano passate nello stretto in quel periodo.

(Adnkronos) – Sarebbero due cacciatorpedinieri lanciamissili le navi della Marina Usa che oggi hanno passato lo Stretto di Hormuz, secondo tre fonti Usa citate dal Wall Street Journal, segnando il primo passaggio di navi da guerra americane dall'inizio del conflitto con l'Iran sei settimane fa. Secondo le fonti non ci sarebbero stati problemi per quella.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: “Khamenei potrebbe essere morto nel raid Usa sull’Iran”, ma Teheran smentisce i media israeliani Usa: Trump annuncia “colloqui” con l’Iran e sospende i raid. Ma Teheran smentisce tuttoIl presidente Donald Trump ha annunciato oggi “colloqui molto positivi e produttivi per una cessazione totale” delle ostilità tra gli Stati Uniti e...