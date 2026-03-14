Guerra Ucraina raid russo nella regione di Kiev 4 morti e 10 feriti – Il video

Nelle ultime 24 ore, nella regione di Kiev, sono stati segnalati attacchi russi che hanno provocato la morte di almeno quattro civili e il ferimento di dieci altre persone. Le autorità regionali hanno reso noto questi dati, confermando l’intensità delle operazioni militari nella zona. Non sono stati forniti altri dettagli sulle modalità o sui bersagli specifici degli attacchi.

(Agenzia Vista) Kiev, 14 marzo 2026 Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato la morte di almeno sette civili e il ferimento di almeno altri 46 nelle ultime 24 ore, secondo quanto comunicato oggi dalle diverse autorità regionali. Nella regione di Kharkiv, una persona è rimasta uccisa e undici ferite, tra cui due bambini, secondo quanto riportato dal governatore Oleh Syniehubov. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video Una prof iraniana raggela i conduttori di Un giorno da pecora e pure Fratoianni che era ospite: collegamento spot per gli ayatollah – Il video «Incapace, da sempre difensore del regime di Teheran», urla e insulti tra Renzi e Urso. 🔗 Leggi su Open.online

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