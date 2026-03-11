Nella notte, l’esercito russo ha lanciato due attacchi nelle regioni di Kharkiv e Sumy, causando la morte di quattro persone. Le operazioni militari continuano nel territorio ucraino, con incidenti che hanno coinvolto le aree di confine. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o danni collaterali legati agli attacchi.

Prosegue l’offensiva russa in Ucraina. Nella notte in due attacchi nelle regioni di Kharkiv e di Sumy quattro persone hanno perso la vita. Cinque i feriti. Tra le vittime anche un ragazzo di 21 anni. Tutti gli aggiornamenti sul conflitto in diretta Inizio diretta: 110326 10:00 Fine diretta: 110326 23:00 10:11 110326 Mosca: "Nella notte distrutti 185 droni di Kiev" Le forze di difesa di Mosca hanno distrutto e intercettato 185 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa, citato dall’agenzia Tass. Un massiccio attacco di droni, ha aggiunto, è stato respinto a Taganrog e in cinque distretti della regione di Rostov, danneggiando una linea elettrica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo nella notte: quattro morti tra le regioni di Kharkiv e Sumy

