Tre storie si intrecciano tra conflitti e resistenze umane, affrontando temi come guerra, genere e potere. Una bambina si trova a influenzare il destino di due persone in fuga, mentre in altre narrazioni si esplorano i metodi usati dalle donne per contrastare il dominio maschile, ricorrendo a poteri considerati mistici. Questi racconti mostrano come personaggi di diversa provenienza affrontino situazioni di crisi e oppressione.

? Cosa scoprirai Come può una bambina sola cambiare il destino di due fuggitivi?. Quali poteri mistici usano le donne per sconfiggere il potere maschile?. Perché la comunità decide chi deve procreare nel Tamil Nadu?. Cosa resta dell'identità umana quando la guerra distrugge ogni rifugio?.? In Breve Jess e Storey fuggono tra le fosse comuni del Maine durante la guerra civile.. Sylvie Swift opera come agente segreta per l'Armata del Cumberland nel Tennessee.. Hannah guida il Culto del Caos contro le strutture di potere maschili.. Kali e Ponna affrontano riti comunitari nel Tamil Nadu per la fertilità.. Tra le fiamme del Maine, le lotte di genere nel 1862 e le pressioni sociali sul corpo femminile in India, tre nuove narrazioni esplorano il confine tra individuo e caos collettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra, genere e potere: tre storie tra caos e resistenza umana

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