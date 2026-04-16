Il Presidente ha firmato tre decreti di grazia che riguardano casi differenti. Uno riguarda una persona coinvolta in reati economici, mentre altri due interessano soggetti condannati per reati violenti. Questi provvedimenti di clemenza sono stati adottati in modo indipendente, senza collegamenti tra i diversi casi. La decisione si inserisce nel quadro delle misure di clemenza adottate dal governo in queste settimane.

Il Presidente della ha provveduto a sottoscrivere tre decreti di grazia, interventi di clemenza individuale che toccano storie diverse, dalla criminalità economica alla detenzione per reati violenti. La decisione, presa in linea con le prerogative dell’articolo 87 comma 11 della Costituzione, segue il parere favorevole del Ministro della Giustizia emesso al termine delle istruttorie previste. Tra i soggetti coinvolti figura Antonio Russo, nato nel 1938, la cui condanna per omicidio volontario è stata parzialmente ridotta. Il provvedimento estingue infatti due anni e sei mesi della pena di dodici anni di reclusione ancora da scontare. In questo caso, il Capo dello Stato ha valutato l’età avanzata e lo stato di salute dell’interessato, oltre alle circostanze familiari legate all’aggressione subita dal condannato al momento del fatto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre decreti di grazia: tra clemenza umana e risarcimenti economici

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