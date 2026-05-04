Durante l’assemblea di Confindustria Avellino del 30 aprile si è assistito a una tensione tra alcuni rappresentanti di Forza Italia, in particolare tra un esponente di lunga data e un altro di recente ingresso. La riunione ha visto il cambio di guida dell’associazione degli industriali locali, con la nomina di un nuovo reggente. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito le ragioni di eventuali divergenze tra i presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti L’assemblea di Confindustria Avellino del 30 Aprile ha segnato il passaggio di consegne tra Emilio De Vizia e Angelo Petitto alla reggenza della principale organizzazione degli industriali irpini. Oltre al passaggio di consegne tra i due imprenditori, l’occasione ha messo a nudo anche la guerra fredda che sta interessando Forza Italia nelle ultime settimane. Da una parte Fulvio Martusciello con tutti i suoi sodali, dall’altra i cosiddetti dissidenti (quattro parlamentari azzurri della Campania, i senatori Franco Silvestro e Raffaele De Rosa e i deputati Annarita Patriarca e Pino Bicchielli, insieme ai consiglieri regionali) tra cui Livio Petitto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Guerra fredda in Forza Italia, gelo tra Rubano e Petitto all’assemblea di Confindustria Avellino: il retroscena

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