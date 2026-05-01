Confindustria Avellino D' Agostino elogia il cambio al vertice | Petitto in ottime mani riconoscenza a De Vizia

Il 1 maggio si è tenuta la cerimonia di nomina del nuovo presidente di Confindustria Avellino, con un discorso che ha elogiato la scelta di Angelo Petitto come nuovo leader dell'associazione. Durante l'evento, è stata espressa gratitudine per il lavoro svolto dal precedente presidente, sottolineando l'importanza di questa transizione per il settore industriale locale. La nomina è stata accolta come un passaggio rilevante per il futuro dell'organizzazione.

Avellino, 1 mag - “La designazione di Angelo Petitto alla presidenza di Confindustria Avellino segna un momento significativo per il nostro sistema produttivo e per l'intera comunità irpina. In una fase che chiede alle imprese coraggio, visione e capacità di fare rete, il rinnovo dei vertici.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Amministrative, Petitto: “Unità su Nargi e rapporti solidi con D’Agostino”Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle prossime elezioni amministrative del capoluogo, il centrodestra prova a serrare le fila e accelerare sulla... Confindustria, Angelo Petitto designato nuovo PresidenteTempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio Generale di Confindustria Avellino, riunitosi oggi, sulla base della Relazione finale della Commissione di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sud in corsa, Avellino ancora in attesa del treno della svolta; Salini: Le infrastrutture sono la chiave per rilanciare occupazione e crescita del Sud. Confindustria Avellino, D’Agostino (FI): Con Petitto in ottime mani, grazie a De Vizia per averla fatta crescereLa designazione di Angelo Petitto alla presidenza di Confindustria Avellino segna un momento significativo per il nostro sistema produttivo e per l’intera comunità irpina. In una fase che chiede alle ... irpinianews.it Cisal, Picone: con Petitto alla guida di Confindustria auspichiamo confronto su futuro realtà produttiveNel formulare gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria Avellino, Angelo Petitto, auspichiamo che il suo mandato si caratterizzi per il confronto e il dialogo con le parti social ... irpinianews.it Confindustria Avellino, al via l'era Petitto con Orsini e Manfredi - facebook.com facebook