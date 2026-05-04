‘Gucci Storia’ a Firenze | quando la moda diventa museo

Da corrieretoscano.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, in piazza della Signoria, si trova un edificio storico all’interno di Palazzo della Mercanzia, dove dal 27 aprile è aperta una mostra dedicata alla storia di un noto marchio di moda. L’esposizione ripercorre 105 anni di evoluzione del brand, con oggetti, documenti e fotografie che illustrano il percorso del marchio nel mondo della moda. La struttura si trova nel centro della città, in un palazzo di epoca trecentesca.

FIRENZE – C’è un palazzo nel cuore di Firenze che dal 27 aprile racconta una storia lunga 105 anni. Si trova in piazza della Signoria, dentro le mura trecentesche di Palazzo della Mercanzia, e porta la firma di uno dei marchi più riconoscibili al mondo. Gucci Storia è la nuova mostra immersiva che segna il ritorno pubblico della Maison nella sua città d’origine, reinterpretata attraverso la visione del nuovo direttore creativo Demna. Non una mostra, un viaggio. Definirla semplicemente una mostra sarebbe riduttivo. Gucci Storia funziona come un organismo narrativo in cui ogni stanza è un capitolo a sé, con un’atmosfera propria e un ritmo che cambia a ogni soglia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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