Quando la moda diventa spettacolo | nel Castello Doria ad Angri sfila il tempo

A Angri, nel Castello Doria, si è tenuto l’evento “Moda e Artigianato” organizzato dalla Commissione Pari Opportunità con la presidente Anna Parlato. La manifestazione ha visto sfilare capi d’epoca degli anni Trenta mescolati a creazioni moderne, creando un collegamento tra passato e presente. La location storica ha fatto da sfondo a una giornata dedicata alla moda e all’artigianato, attirando un pubblico interessato alle contaminazioni tra epoche diverse.

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