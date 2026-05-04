Guardia Perticara si tinge di colori | nasce il museo dei fiori

A Guardia Perticara è stato inaugurato un nuovo museo dedicato ai fiori, con l’obiettivo di valorizzare le varietà locali e le tradizioni legate alla floricoltura. Le strade di pietra del paese saranno arricchite da allestimenti floreali permanenti e temporanei, pensati per rendere più vivace l’ambiente urbano. È stato anche avviato un contest fotografico aperto al pubblico, che permette di votare online le immagini preferite per decretare i vincitori.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le strade di pietra con i nuovi allestimenti floreali?. Chi potrà votare online per decretare i vincitori del contest fotografico?. Quali attività animeranno il borgo tra laboratori e spettacoli circensi?. Come influenzerà questo evento il futuro turistico dei borghi lucani?.? In Breve Contest fotografico Angoli fioriti con scadenza invio foto entro il 13 maggio 2026. Programma include laboratori Tempa Verde, parata artistica e incontro con Matteo Fratarcangeli. Spettacoli di Myky&RoArtEvents e musica Futura Band animano la serata in piazza. Collaborazione tra Pro Loco, Comune, I Borghi più belli d'Italia e Bandiera Arancione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guardia Perticara si tinge di colori: nasce il museo dei fiori Notizie correlate Porto Venere si tinge di colori: nasce il concorso dei balconi? Cosa sapere Porto Venere ospita il concorso botanico Porto Venere in Fiore dall'8 al 31 maggio 2026. Anzio si tinge di colori: fiori e artigianato invadono il centro? Cosa sapere Inaugurata a Piazza Pia la manifestazione Anzio in Fiore con esposizione botanica fino a domenica 3 maggio.