Guardia Attiva Pediatrica | in partenza la sperimentazione regionale Ecco le sedi

Da mercoledì 1 aprile è iniziata anche nella Valtiberina la sperimentazione della Guardia Attiva Pediatrica, un nuovo servizio promosso dall'Asl Toscana sud est. La sperimentazione regionale coinvolge diverse sedi e mira a offrire risposte più rapide e mirate ai bisogni di salute dei bambini. La misura segue le recenti disposizioni emesse dalla regione e si inserisce nel tentativo di migliorare l’assistenza pediatrica sul territorio.

Da mercoledì 1 aprile ha preso il via anche in Valtiberina la sperimentazione della Guardia Attiva Pediatrica, nuovo servizio promosso da Asl Toscana sud est in attuazione delle recenti disposizioni regionali, pensato per garantire una risposta tempestiva e appropriata ai bisogni di salute dei.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Al via la Guardia Attiva Pediatrica: Sansepolcro tra le sedi della sperimentazione regionaleArezzo, 29 aprile 2026 – Al via la Guardia Attiva Pediatrica: Sansepolcro tra le sedi della sperimentazione regionale. Guardia medica pediatrica, da aprile via alla sperimentazione. Due sedi nell'AretinoDa mercoledì 1 aprile, l’Asl Toscana sud est avvierà la sperimentazione della guardia attiva pediatrica, dando attuazione alle recenti disposizioni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al via la Guardia Attiva Pediatrica: Sansepolcro tra le sedi della sperimentazione regionale; Sansepolcro, al via la guardia attiva pediatrica; Da donazione organi nasce speranza di vita; Al via il festival Primi dei Primi a Sansepolcro. Sansepolcro, al via la guardia attiva pediatricaAl via la Guardia Attiva Pediatrica: Sansepolcro tra le sedi della sperimentazione regionale. Un nuovo servizio per rafforzare l’assistenza ai bambini e sostenere le famiglie. teletruria.it Guardia medica pediatrica: In via Bassa Tambura. Il distretto poi è servito...Con l’approvazione della nuova legge regionale nasce la guardia medica pediatrica, ma per sindacato Usb si tratta delle solite promesse elettorali. Questo progetto doveva essere realizzato da anni, ... lanazione.it https://www1.saturnonotizie.it/news/read/206877/guardia-attiva-pediatrica.html - facebook.com facebook