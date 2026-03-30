A partire da mercoledì 1 aprile, l’Asl Toscana sud est inizierà la sperimentazione della guardia medica pediatrica attiva, con l'apertura di due sedi nella provincia di Arezzo. La decisione si basa sulla delibera regionale recentemente approvata, che ha previsto l’attuazione di questa iniziativa. La sperimentazione durerà un periodo ancora da definire e coinvolgerà i servizi di assistenza sanitaria dedicati ai bambini.

Da mercoledì 1 aprile, l’Asl Toscana sud est avvierà la sperimentazione della guardia attiva pediatrica, dando attuazione alle recenti disposizioni della delibera della Regione Toscana 1.704 del 15 dicembre 2025 in riferimento alla legge regionale 442025 e rafforzando in modo significativo i servizi sul territorio dedicati ai pazienti e alle pazienti in età pediatrica.“L’iniziativa - si legge in una nota - nasce dall’esigenza di garantire una risposta appropriata e tempestiva ai bisogni di salute dei bambini e delle bambine nella fascia di età 0-14 anni anche nei giorni e negli orari in cui i pediatri di libera scelta non sono operativi. Proprio in queste finestre temporali, infatti, problematiche di media gravità saranno gestite dai pediatri del nuovo servizio, scongiurando accessi impropri ai pronto soccorso”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Guardia medica pediatrica, da aprile via alla sperimentazione. Due sedi nell'Aretino

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