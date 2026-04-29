Al via la Guardia Attiva Pediatrica | Sansepolcro tra le sedi della sperimentazione regionale

È stata inaugurata la Guardia Attiva Pediatrica, un nuovo servizio destinato ai bambini, con Sansepolcro tra le città coinvolte nella sperimentazione regionale. La decisione riguarda diverse sedi in tutta la regione e si inserisce in un progetto volto a migliorare l’assistenza pediatrica. La partenza del servizio è stata annunciata ufficialmente il 29 aprile 2026, con l’obiettivo di offrire un supporto più rapido e dedicato ai piccoli pazienti.

Arezzo, 29 aprile 2026 – . Un nuovo servizio per rafforzare l'assistenza ai bambini e sostenere le famiglie. Da mercoledì 1 aprile ha preso il via anche in Valtiberina la sperimentazione della Guardia Attiva Pediatrica, nuovo servizio promosso da Asl Toscana sud est in attuazione delle recenti disposizioni regionali, pensato per garantire una risposta tempestiva e appropriata ai bisogni di salute dei bambini e delle bambine nella fascia 0-14 anni, nei giorni e negli orari in cui i pediatri di libera scelta non sono operativi. Sansepolcro è tra le...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la Guardia Attiva Pediatrica: Sansepolcro tra le sedi della sperimentazione regionale Notizie correlate Guardia medica pediatrica, da aprile via alla sperimentazione. Due sedi nell'AretinoDa mercoledì 1 aprile, l’Asl Toscana sud est avvierà la sperimentazione della guardia attiva pediatrica, dando attuazione alle recenti disposizioni... Al via la guardia attiva pediatrica nella Asl Toscana sud estArezzo, 30 marzo 2026 – Da mercoledì 1 aprile, l’Asl Toscana sud est avvierà la sperimentazione della guardia attiva pediatrica, dando attuazione... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Terricciola: conclusa la messa in sicurezza dei locali di via Tommaso Gherardi Del Testa. Al via la guardia attiva pediatricaPer la prima cosa bella di oggi parliamo dell'avvio da domani della sperimentazione da parte dell'Asl Toscana sud est della guardia attiva pediatrica. L'iniziativa nasce dall'esigenza di garantire una ... rainews.it Guardia medica pediatrica al via: da sabato visite gratuite a ChiavariChiavari – Riparte il servizio di guardia medica pediatrica estiva. Sul territorio lo erogano due pubbliche assistenze: la Croce Verde chiavarese e la Croce Bianca rapallese. Nel Tigullio Orientale ... ilsecoloxix.it