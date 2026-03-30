Il portiere della nazionale italiana ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Bosnia. Ha sottolineato che anche loro sono esseri umani e che sentono l’importanza della sfida. Ha aggiunto che domani sarà fondamentale mantenere questa consapevolezza. La conferenza si è concentrata sulle emozioni e sulla preparazione della squadra in vista dell’incontro.

Conferenza stampa Donnarumma pre Bosnia Italia: vediamo che cosa ha detto il portierone della nazionale azzurra. Le sue parole. Gigio Donnarumma ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Bosnia Italia. Di seguito le dichiarazioni del portiere. ULTIMISSIME JUVE LIVE PRESSIONE – « Siamo essere umani, inutile dire di come questa partita sia sentita anche da noi, abbiamo voglia di far bene e andare al Mondiale, c’è la tensione giusta, siamo pronti e carichi al punto giusto. Dobbiamo pensare a noi e a quello che sappiamo fare, il resto va in secondo piano. Siamo un gruppo giovane, normale ci sia un po’ di nervosismo o di adrenalina, fa parte del gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Donnarumma pre Bosnia Italia: «Siamo esseri umani, anche noi sentiamo la partita. Domani servirà questo»

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