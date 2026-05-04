Gruppo Mutti | fatturato a 777 milioni +10% sul 2024
Il gruppo Mutti ha concluso il 2025 con un fatturato di 777 milioni di euro, segnando un incremento del 10,6% rispetto all’anno precedente. L’azienda, leader in Europa nel settore dei derivati del pomodoro, ha registrato un aumento dei volumi di vendita del 9% rispetto al 2024. Questi dati confermano una crescita significativa rispetto all’anno precedente.
Mutti, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, chiude il 2025 con un fatturato complessivo di 777 milioni di euro, in crescita del?10,6%?rispetto al 2024: risultati particolarmente positivi, trainati da volumi di vendita in aumento del 9% rispetto all’anno precedente, per.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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