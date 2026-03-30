Il bilancio 2024-2025 di 3F's Holding, società capogruppo, mostra un fatturato di 22,3 milioni di euro, con un incremento del 5,3% rispetto all'anno precedente. La società ha chiuso l'esercizio con dati positivi, secondo quanto riportato in una comunicazione ufficiale. La società ha ufficialmente concluso il periodo fiscale lo scorso 24 febbraio 2025.

Torino, 30 mar. - (Adnkronos) - 3F's Holding, dal 24 febbraio 2025, società capogruppo ultima di Ferrero Group e CthInvest Group, che riunisce entrambe le realtà sotto un'unica struttura interamente controllata dal Giovanni Ferrero ha chiuso al 31 agosto 2025 l'esercizio 20242025 con un fatturato consolidato pari a 22,3 miliardi di euro, in crescita del 5,3% rispetto all'anno precedente, l''Ebitda è stato pari a 3,2 miliardi di euro, in aumento dell'11,2% rispetto all'anno precedente. Al 31 agosto 2025, 3F's Group contava 62.797 dipendenti a livello globale e 64 stabilimenti produttivi nel mondo, gestendo un totale di asset consolidati pari a 27,4 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ferrero, 3F's Holding chiude bilancio 2024-25 con fatturato a 22,3 milioni, + 5,3%

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