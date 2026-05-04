Il regista ha partecipato a una proiezione di uno dei primi montaggi del film cult degli anni ’80, della durata di oltre due ore, durante la quale sono state mostrate scene estese e inedite. La versione alternativa del film, mai distribuita ufficialmente, include alcuni tagli rispetto alla versione finale nota al pubblico. La proiezione si è svolta in un contesto privato, con la presenza di addetti ai lavori e appassionati del genere.

Il regista ha partecipato alla proiezione di uno dei primi montaggi del film cult degli anni '80, contenente scene estese e inedite. Per la prima volta dal 1983 è stata mostrata una versione alternativa del cult Gremlins, il film diretto da Joe Dante che ha conquistato numerose generazione di spettatori. All'evento, organizzato da Verve e 1201 Films, hanno partecipato vari artisti e filmmaker, tra cui quelli che si occuperanno di riportare il franchise sugli schermi nei prossimi anni. Cosa contiene il montaggio inedito di Gremlins I presenti hanno quindi potuto assistere a una proiezione di Gremlins in una versione della durata di ben 2 ore e 35 minuti, un'ora in più rispetto al film arrivato nei cinema nel 1984.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gremlins: Joe Dante ha mostrato una versione alternativa della durata di oltre 2 ore

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Si parla di: Gremlins, spunta il montaggio perduto da oltre 150' minuti.

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