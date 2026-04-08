Troppo audace per i critici maschi come Gremlins 2 | Joe Dante difende La Sposa!

Il regista Joe Dante ha preso posizione a favore del film diretto da Maggie Gyllenhaal, che ha ricevuto critiche considerate eccessive da parte di alcuni. Dante ha paragonato le reazioni al suo lavoro a quelle suscitate da Gremlins 2, sottolineando come il film di Gyllenhaal sia stato giudicato troppo audace da alcuni critici maschi. La discussione si è concentrata sulla percezione e sui giudizi espressi nei confronti di questa pellicola.

La voce autorevole di Joe Dante scende in campo in difesa del controverso film di Maggie Gyllenhaal, ingiustamente bistrattato 'come Gremlins 2'. L'accoglienza riservata a La Sposa!, violento horror femminista che rilegge il mito de La Moglie di Frankenstein, ha trascinato Maggie Gyllenhaal in una tempesta perfetta. Ma tra le voci che si levano in difesa dell'attrice, alla seconda prova registica, c'è anche quella di Joe Dante, che ha paragonato il film al suo Gremlins 2, accusando i critici maschi di non averne compreso l'audacia. Che cosa ha detto Joe Dante su La Sposa! In un nuovo video della serie Trailers from Hell, Dante ha elogiato La Sposa! definendolo una rivisitazione "davvero folle" del classico materiale dei film sui mostri, un film . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "Troppo audace per i critici maschi, come Gremlins 2": Joe Dante difende La Sposa! La Fiorentina e l'American dream dei due paisà Rocco e Joe finito troppo prestoC’è una traccia di muta mestizia che accompagna il sogno di Rocco Commisso e Joe Barone, un American dream cullato, coltivato e infine spezzato così... Zatanna: la visione di Fennell troppo audace per il nuovo DC Universe. Un progetto cancellato e sogni infranti.La Visione Infranta di Zatanna: Emerald Fennell e i Limiti Creativi nel Nuovo DC Universe La regista Emerald Fennell ha rivelato che la sua...