Levi' s ha lanciato dopo oltre 150 anni una nuova versione dei jeans 501

Dopo più di un secolo e mezzo, Levi's ha presentato una nuova versione dei jeans 501. La revisione del modello storico arriva a distanza di tanti anni dall'ultima innovazione, mantenendo comunque il nome e alcune caratteristiche tradizionali. La collezione è stata annunciata ufficialmente e sarà disponibile nei negozi e online. I jeans 501 sono tra i capi più riconoscibili del brand e rappresentano un’icona nel mondo dell’abbigliamento denim.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Levi’s smentisce chi sostiene che la storia non si possa riscrivere. A quanto pare, ci sta provando. Non serve ricordare che il marchio incarna da decenni lo stile classico americano, il fascino spontaneo e l’innovazione nel mondo del denim, ma vale comunque la pena fare un breve riassunto. La storia di Levi’s affonda le proprie radici sulla sua invenzione del 1873: si tratta dei jeans blu e, soprattutto, del modello 501. Ora, dopo oltre 150 anni, Levi’s ha creato un nuovo tipo di 501.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Levi's ha lanciato dopo oltre 150 anni una nuova versione dei jeans 501 Notizie correlate I Levi’s 501, ma in versione crop, sono i jeans più venduti della primavera. E puoi indossarli tutti i giorniSe esiste un capo capace di condensare 150 anni di storia in un taglio netto sopra la caviglia, quel capo è il Levi’s 501 Crop. Leggi anche: B Sides Bermuda ‘Vintage Lasso’: Denim Upcycled Levi’s 501 Altri aggiornamenti Si parla di: Levi's, la svolta della prima donna alla guida in 170 anni: Clientela femminile, più negozi diretti e non solo jeans ma guardaroba completo; Beverly Hills 90210 sta tornando e con lui i jeans a vita alta: i modelli anni ’90 che stanno bene a tutte. Levi’s, la svolta della prima donna alla guida in 170 anni: «Clientela femminile, più negozi diretti e non solo jeans ma guardaroba completo»La ceo Gass: «Puntiamo a 10 miliardi di fatturato». Le chiavi: la trasformazione in un retailer di abbigliamento dalla testa ai piedi e la spinta delle donne. «Sono il 38% dei nostri clienti, salirann ... corriere.it