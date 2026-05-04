A Napoli è stato inaugurato un villaggio educativo dedicato ai giovani, con l’obiettivo di insegnare i temi ambientali attraverso attività pratiche e coinvolgenti. L’iniziativa si propone di offrire ai partecipanti esperienze dirette sul campo, favorendo una maggiore consapevolezza sulle questioni ecologiche. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e mira a coinvolgere le nuove generazioni in modo pratico e interattivo.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Dal 27 al 29 maggio alla Stazione...🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Green Med Hub, a Napoli un villaggio educativo per formare i cittadini del futuro

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Il Green Med HUB è lo spazio in cui le nuove generazioni possono scoprire la sostenibilità ambientale attraverso laboratori ed esperienze immersive. Info utili L’Hub rimarrà aperto tutte le mattine della manifestazione, dalle 9:00 alle 14:10 per le scuole. L’i - facebook.com facebook