Martedì Grasso torna la festa in piazza a Sant’Agostino

Martedì Grasso, la festa in piazza Sant’Agostino torna dopo due anni di stop a causa delle restrizioni sanitarie. Gli organizzatori, commercianti locali, Confesercenti e Confcommercio, hanno deciso di riaccendere l’allegria con un evento che coinvolge anche il Carnevale dei bambini di Castiglion Fibocchi e il gruppo Gli Efelanti. La piazza si riempirà di maschere, musica e giochi, grazie anche al sostegno del Comune e di numerosi esercizi commerciali della zona.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Appuntamento oggi con il “Carnevale in piazza Sant’Agostino”. L’iniziativa è organizzata dai commercianti di piazza Sant’Agostino, da Confesercenti e Confcommercio, in collaborazione con il Comitato aretino dell’Orciolaia, con il patrocinio del Comune di Arezzo, grazie al contributo di tante attività e la partecipazione del carnevale dei figli di Bocco di Castiglion Fibocchi e Gli Efelanti. L’appuntamento del Martedì Grasso sarà di nuovo a Sant’Agostino: la piazza infatti ospiterà anche quest’anno l’ultimo di carnevale. Oggi dalle 15,30 alle 19 bambini e famiglie potranno darsi appuntamento in centro per un pomeriggio animato da maschere, coriandoli e musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Martedì Grasso, torna la festa in piazza a Sant’Agostino Martedì grasso torna la festa di carnevale per i bambini Martedì grasso torna la festa di carnevale per i bambini a Pordenone. Carnevale a Terracina: festa a Borgo Hermada e in piazza Mazzini per il martedì grasso Terracina si prepara a tornare in piazza per il Carnevale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Martedì Grasso, torna la festa in piazza a Sant’Agostino; TIONE - si accende per il martedì grasso: torna la grande sfilata del Gran Carnevale Giudicariese; Borgo Tossignano, un paese diviso tra polenta e maccheroni. Torna la storica sagra del martedì grasso; Torna il Carnevale Modugnese: martedì grasso tra maschere, musica e animazione. Martedì grasso, torna la festa in piazza a Sant’AgostinoAppuntamento con l’ultimo di Carnevale. L’evento di commercianti e associazioni di categoria. Feste in tutta la provincia ... msn.com Martedì Grasso 2026: cosa fare a Roma e in provincia il 17 febbraioIl Martedì Grasso, 17 febbraio 2026, segna il gran finale del Carnevale e a Roma e nei comuni della provincia la festa si accende con sfilate, carri ... funweek.it Cos'è il Martedì Grasso. Tradizionalmente il Martedì Grasso è il giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri e, di conseguenze, l’apertura della Quaresima. Oggi questa giornata è dedicata alle ultime celebrazioni del Carnevale, ma storicamente rappresentav - facebook.com facebook Martedì Grasso al #TeatroSanCarlo! Il 17 febbraiodalle h.18.30, in occasione della recita di #Falstaff, vi aspettiamo al Salone degli Specchi per un brindisi di #Carnevale. Indossate una maschera, ispirandovi al celebre verso dell’opera di #Verdi: Tutto nel x.com