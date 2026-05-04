Grazia a Minetti ora si indaga sull'adozione del bimbo in Uruguay | la difesa del compagno Cipriani

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sulla vicenda di Nicole Minetti si sono concentrate sull'adozione del bambino avvenuta in Uruguay, un elemento che ha portato il Quirinale a concedere la grazia. La difesa del compagno di Minetti ha riferito che le autorità stanno verificando i dettagli relativi a questa adozione. Gli investigatori stanno raccogliendo documenti e testimonianze per chiarire la situazione. La questione ha attirato l’attenzione sull’intera procedura adottiva e sui suoi eventuali risvolti legali.

Gli approfondimenti degli inquirenti sul caso di Nicole Minetti si stanno concentrando sull'adozione del bambino avvenuta in Uruguay, ovvero l'elemento che ha spinto il Quirinale a concedere la grazia. Giuseppe Cipriani ha commentato: "Abbiamo rispettato la procedura".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Grazia a Nicole Minetti, dall'Uruguay arrivano altri sospetti sull'adozione del bimbo: "Altamente irregolare"Ci sarebbero nuovi sospetti sull’irregolarità dell’adozione del minore da parte di Nicole Minetti e di Giuseppe Cipriani.

Grazia Nicole Minetti, il Fatto svela la sentenza sull'adozione in Uruguay: "Il bimbo non è stato abbandonato"Il bambino adottato da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani non sarebbe stato “abbandonato alla nascita”: i genitori biologici sono stati...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politica; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; Caso Minetti, verifica sull'autenticità della sentenza di adozione in Uruguay; Nicole Minetti e la grazia, si attiva anche l'Interpol: cosa succede ora.

grazia a minetti oraGrazia a Minetti, ora si indaga sull’adozione del bimbo in Uruguay: la difesa del compagno CiprianiGli approfondimenti degli inquirenti sul caso di Nicole Minetti si stanno concentrando sull’adozione del bambino avvenuta in Uruguay, ovvero l’elemento che ha spinto il Quirinale a concedere la grazia ... fanpage.it

grazia a minetti oraIl caso della grazia concessa a Nicole Minetti, cos’è successo e cosa non tornaEd è proprio l’adozione di questo bambino uno dei punti contestati dall’inchiesta de Il Fatto Quotidiano. Secondo il quotidiano, nell’istanza per ottenere la grazia il minore veniva definito abbandona ... tg24.sky.it

Trova facilmente notizie e video collegati.