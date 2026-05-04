Lo scorso fine settimana si è svolta la Granfondo Riccione, con la partecipazione di circa 430 ciclisti. Il percorso ha attraversato diversi borghi e ha incluso salite impegnative, che hanno messo alla prova le gambe dei partecipanti. Durante la gara, alcuni accompagnatori hanno affiancato i corridori lungo le strade del percorso, mentre altri hanno seguito la manifestazione da punti strategici. La competizione ha visto sfidarsi atleti di varie provenienze, con un'attenzione particolare alle salite più dure.

? Cosa scoprirai Quali salite hanno messo davvero alla prova le gambe dei ciclisti?. Chi ha accompagnato i corridori lungo il percorso tra i borghi?. Come è stata garantita la sicurezza stradale durante tutta la gara?. Perché è stato apposto un fiocco arancione sulle biciclette dei partecipanti?.? In Breve Presenza di Gianni Bugno ed Emiliano Borgna al via da piazzale Roma.. Percorso tra Coriano, Misano, Montescudo, Montefiore Conca e San Giovanni in Marignano.. Dispositivo di sicurezza con 18 moto e agenti di Riccione, Misano e Coriano.. Iniziativa Family on bike il 2 maggio con fiocco arancione contro la violenza.. 430 ciclisti hanno attraversato i sentieri tra Romagna, Marche e San Marino per la ventitreesima edizione della Granfondo Riccione, conclusasi oggi con un passaggio finale al Castello degli Agolanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Granfondo Riccione: 430 ciclisti tra borghi e salite impegnative

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