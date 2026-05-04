Granfondo Riccione 430 ciclisti alla scoperta dei borghi più belli tra Romagna Marche e Repubblica di San Marino

La ventitreesima edizione della Granfondo Riccione si è svolta con circa 430 ciclisti che hanno attraversato borghi e paesaggi tra le regioni di Romagna, Marche e la Repubblica di San Marino. La manifestazione, organizzata da Eurobike Riccione, ha coinvolto partecipanti di varie provenienze che si sono sfidati lungo un percorso che ha toccato diverse località. La gara si è conclusa con la premiazione dei migliori in diverse categorie.

La ventitreesima edizione della Granfondo Riccione, organizzata da Eurobike Riccione in collaborazione con G. S. Bicifestival e Asd Liberabici, e promossa dal Comune di Riccione, si è appena conclusa, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo. Ancora una volta la.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Vipiteno, tra natura e cultura: alla scoperta di uno dei Borghi più belli d’ItaliaTra le proposte più distintive della stagione spiccano i sentieri tematici nei dintorni della città: percorsi brevi ma ricchi di contenuti, pensati... San Fele tra i borghi più belli d’Italia: vince l’orgoglio localeSan Fele ha conquistato la quarta posizione nella classifica nazionale del programma Rai 3 intitolato Il Borgo dei Borghi, posizionandosi tra le... Panoramica sull’argomento Granfondo Riccione, 23ª edizione tra sport, sicurezza e panorami della Romagna430 ciclisti al via da piazzale Roma per un percorso tra borghi, colline e mare: successo per la storica manifestazione tra partecipazione, sicurezza e iniziative collaterali per famiglie e sociale ... altarimini.it Celano e Leardini re e regina di Riccione: i risultati della Granfondo 2026Viale Ceccarini si sveglia presto, molto presto. Le prime luci del mattino si riflettono sui telai, sulle ruote allineate, sui caschi già allacciati. È il rumore delle catene che scorrono piano, delle ... altarimini.it