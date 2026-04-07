San Fele si è classificato al quarto posto nella lista nazionale del programma Rai 3 Il Borgo dei Borghi, riconoscendosi come uno dei borghi più belli d’Italia. La valutazione si basa su criteri ufficiali presentati durante il programma, che ha preso in considerazione aspetti storici, artistici e paesaggistici delle località coinvolte. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i residenti, che hanno festeggiato il risultato.

San Fele ha conquistato la quarta posizione nella classifica nazionale del programma Rai 3 intitolato Il Borgo dei Borghi, posizionandosi tra le località più belle d’Italia. Il risultato emerge dalla comunicazione dell’Associazione Pro-Muovere San Fele, che ha guidato l’iniziativa puntando tutto sulla mobilitazione collettiva. Questo traguardo è stato raggiunto senza l’impiego di risorse economiche, basandosi esclusivamente sulla determinazione e sul senso di appartenenza della popolazione locale. L’operazione ha un coinvolgimento capillare: non solo i residenti e le diverse famiglie del centro, ma anche i cittadini sanfelesi che vivono all’estero hanno contribuito attivamente per portare il borgo a questo livello di visibilità nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Fele tra i borghi più belli d’Italia: vince l’orgoglio locale

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ASSOCIAZIONE PRO-MUOVERE SAN FELE: 4° POSTO PER SAN FELE AL PROGRAMMA “IL BORGO DEI BORGHI” DI RAI 3 x.com