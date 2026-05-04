Grande Torino Susanna Egri | Una squadra vera simbolo di speranza per l' Italia

Susanna Egri, che ha recentemente compiuto 100 anni, ha commentato il Grande Torino definendolo una squadra autentica e un simbolo di speranza per l’Italia. Figlia del direttore della squadra, ha condiviso il suo pensiero sulla forza e il valore di quella formazione, ricordando gli eventi e i momenti significativi legati alla squadra. Le sue parole sono state raccolte in occasione di un’occasione pubblica dedicata alla memoria della storica formazione.

Le parole di Susanna Egri, 100 anni compiuti a febbraio, figlia del direttore del Grande Torino, durante la commemorazione a 77 anni dalla tragedia di Superga.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Grande Torino, Susanna Egri: "Una squadra vera, simbolo di speranza per l'Italia" Notizie correlate Torino, Casadei: «Abbiamo lottato contro una squadra forte di grande qualità. Siamo in una situazione delicata»Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra... Curling, l’Italia guarda al futuro! Retornaz non farà i Mondiali, lo skip sarà una grande speranzaJoel Retornaz non parteciperà ai Mondiali 2026 di curling maschile, che si disputeranno a Ogden (USA) dal 27 marzo al 4 aprile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Grande Torino. Il romanzo di una squadra; Grande Torino romanzo di una squadra su Rai Storia - Guida TV; Il Grande Torino | a 77 anni da Superga il ricordo su Rai Storia. Grande Torino, la cerimonia al Monumentale. Susanna Egri: «Ora tocca ai giovani mantenere questa memoria per il futuro»4 maggio, la commemorazione degli Invincibili inizia con la benedizione dei sepolcri impartita da don Gianluca Carrega: «Oggi ricordiamo uomini che vivono sempre». Presenti anche Renato Zaccarelli e C ... torino.corriere.it 4 maggio, la celebrazione del Grande TorinoOggi, 4 maggio, si celebra e si ricorda la più grande squadra calcistica di tutti i tempi: il Grande Torino, il cui destino finì in questo giorno del 1949. Il programma della giornata. Come comunicato ... zipnews.it 4 maggio, Immortali. Tutti in piedi ad applaudire: passa il Grande Torino. La tragedia di Superga 77 anni fa. Gli Invincibili rappresenteranno sempre un simbolo anche di speranza. È un popolo sofferente, ferito, colpito, ma sempre fiero, orgoglioso e colmo di sp - facebook.com facebook Ricorre oggi il 77° anniversario della tragedia avvenuta a Superga il 4 maggio 1949 Gravina: “Il Grande Torino ha scritto pagine indelebili della storia del nostro calcio, una storia che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni” #FIGC x.com