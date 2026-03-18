Curling l’Italia guarda al futuro! Retornaz non farà i Mondiali lo skip sarà una grande speranza

Joel Retornaz, che ha guidato la squadra italiana di curling negli ultimi vent’anni, non parteciperà ai prossimi Mondiali. La scelta è stata comunicata recentemente e rappresenta un cambiamento importante per il team azzurro. Retornaz, considerato una figura di riferimento, non sarà più lo skip della nazionale, lasciando spazio a nuove speranze per il futuro di questa disciplina in Italia.

Joel Retornaz non parteciperà ai Mondiali 2026 di curling maschile, che si disputeranno a Ogden (USA) dal 27 marzo al 4 aprile. Lo skip dell’Italia sarà la giovane promessa Stefano Spiller, 20enne (nato il 3 luglio 2005) tesserato per l’Unione Sportiva Bormiese. Gli appassionati della disciplina lo conoscono molto bene grazie agli eccezionali risultati conseguiti lo scorso anno a livello juniores: conquistò la medaglia d’oro sia ai Mondiali maschili (a Cortina d’Ampezzo, insieme al fratello Cesare, ai fratelli Stefano e Andrea Gilli, a Francesco Vigliani) e ai Mondiali di doppio misto insieme con Lucrezia Grande. Un paio di settimane fa, sempre da skip, ha preso parte ai Mondiali juniores con la stessa squadra del 2025, perdendo la finale per il titolo contro gli USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

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