Grande Torino D' Alessandro | Fondamentale conservare memoria e dignità

Da gazzetta.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 77º anniversario della tragedia di Superga, si è tenuta una cerimonia per ricordare le vittime. Il presidente di un’associazione ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e di rispettare la dignità delle persone coinvolte. La commemorazione ha visto la partecipazione di diverse rappresentanze e si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza.

A margine della commemorazione del 77esimo anniversario della tragedia di Superga, il presidente del circolo soci Torino Fc 1906 Leonardo Maria D'Alessandro ha parlato dell'importanza di conservare la dignità e la memoria del Grande Torino, anche attraverso interventi di manutenzione delle tombe e degli oggetti commemorativi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Grande Torino, D'Alessandro: "Fondamentale conservare memoria e dignità"

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