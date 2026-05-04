Grande Torino D' Alessandro | Fondamentale conservare memoria e dignità

In occasione del 77º anniversario della tragedia di Superga, si è tenuta una cerimonia per ricordare le vittime. Il presidente di un’associazione ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e di rispettare la dignità delle persone coinvolte. La commemorazione ha visto la partecipazione di diverse rappresentanze e si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza.

A margine della commemorazione del 77esimo anniversario della tragedia di Superga, il presidente del circolo soci Torino Fc 1906 Leonardo Maria D'Alessandro ha parlato dell'importanza di conservare la dignità e la memoria del Grande Torino, anche attraverso interventi di manutenzione delle tombe e degli oggetti commemorativi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Grande Torino, D'Alessandro: "Fondamentale conservare memoria e dignità" Notizie correlate Leggi anche: Grande festa a San Sisto per i tre anni del parco in memoria di Alessandro Pedetti Alessandro Pinarello: “Troppi giovani spremuti già tra gli allievi. Bardiani fondamentale nel mio percorso”Dopo il salto nel World Tour di Giulio Pellizzari, anche Alessandro Pinarello rappresenta uno dei giovani più interessanti usciti dal vivaio Bardiani. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Torino. Il romanzo di una squadra; Cocktail ispirati al cinema: drink GRAN TORINO (film Gran Torino) di Carlotta Linzalata; Serie A: Torino-Inter 2-2; Toro, la scritta sulle maglie per ricordare il 4 maggio: Grande Torino per sempre 1949-2026. D'Alessandro a TN: I valori del Grande Torino si tramandano in ogni generazioneIl ricordo e l'emozione di Leonardo D'Alessandro, presidente del Circolo Soci Torino FC 1906, in questo 4 maggio al cimitero Monumentale ... toronews.net Grande Torino, Invincibili in eternoIl ricordo del club granata nell’anniversario della tragedia di Superga: Il 4 maggio 1949 l’Italia piange i suoi Campioni ... tuttosport.com 4 maggio, Immortali. Tutti in piedi ad applaudire: passa il Grande Torino. La tragedia di Superga 77 anni fa. Gli Invincibili rappresenteranno sempre un simbolo anche di speranza. È un popolo sofferente, ferito, colpito, ma sempre fiero, orgoglioso e colmo di sp - facebook.com facebook Ricorre oggi il 77° anniversario della tragedia avvenuta a Superga il 4 maggio 1949 Gravina: “Il Grande Torino ha scritto pagine indelebili della storia del nostro calcio, una storia che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni” #FIGC x.com