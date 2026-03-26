Dopo il passaggio nel massimo livello del ciclismo di Giulio Pellizzari, anche Alessandro Pinarello viene considerato uno dei talenti emergenti provenienti dal settore giovanile Bardiani. La sua carriera si sviluppa in un contesto dove molti giovani atleti si trovano a dover affrontare un carico di lavoro elevato fin dai primi anni, e lui stesso ha riconosciuto il ruolo determinante della squadra in questa crescita.

Dopo il salto nel World Tour di Giulio Pellizzari, anche Alessandro Pinarello rappresenta uno dei giovani più interessanti usciti dal vivaio Bardiani. Il corridore trevigiano di Giavera del Montello (TV) ha costruito la propria crescita in modo graduale e solido: pur avendo saltato la categoria U23, ha vissuto i primi anni tra i professionisti con un percorso quasi “ibrido”, correndo spesso insieme agli Under23 e maturando senza pressioni eccessive. Ora, approdato alla NSN Cycling Team, Pinarello sta vivendo una nuova fase della sua carriera, fatta di maggiore struttura, attenzione ai dettagli e confronto con il massimo livello. Lo abbiamo raggiunto durante il ritiro sul Teide, dove resterà per tre settimane prima di rientrare in Italia e preparare i prossimi impegni, tra cui O Gran Camiño. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Pinarello: “Troppi giovani spremuti già tra gli allievi. Bardiani fondamentale nel mio percorso”

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