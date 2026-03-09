Bari | il sindaco blocca la chiusura dello Stadio del Nuoto

Il sindaco di Bari ha deciso di bloccare la prevista chiusura dello Stadio del Nuoto. La decisione è stata presa in seguito a un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale. La struttura resterà aperta e funzionante, evitando così la sospensione delle attività sportive previste. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’ente comunale.

Lo Stadio del Nuoto di Bari non chiuderà le sue porte, grazie a un intervento tempestivo del sindaco Vito Leccese. Dopo l’annuncio preoccupante dei gestori sulla possibile sospensione delle attività, il confronto diretto ha portato alla decisione di mantenere aperte le piscine e garantire la continuità degli allenamenti. È stato avviato un tavolo di lavoro con una scadenza precisa fissata per il 30 giugno. La situazione che sembrava precipitare verso una chiusura definitiva è stata risolta in tempi rapidi, evitando disagi per gli sportivi e le famiglie che utilizzano quotidianamente l’impianto natatorio. La collaborazione tra amministrazione comunale e i responsabili della struttura ha permesso di trasformare una crisi imminente in un percorso di risoluzione delle criticità gestionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari: il sindaco blocca la chiusura dello Stadio del Nuoto Leggi anche: Stadio del Nuoto, stop scongiurato: dopo l’incontro tra sindaco e gestori le attività continueranno Arezzo-Ravenna: l’ordinanza del sindaco aumenta la capienza dello stadio comunaleArezzo, 16 febbraio 2026 – Arezzo-Ravenna: ordinanza del sindaco per l’aumento della capienza dello stadio comunale. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bari il sindaco blocca la chiusura.... Stadio del Nuoto di Bari, stop improvviso alle attività: la struttura chiude da lunedì. Interviene il sindaco LecceseComunicazione secca dei gestori della Waterpolo su Facebook: sospesi servizi e corsi dal 9 marzo. Solo una settimana fa erano state aperte le iscrizioni per il nuovo trimestre ... lagazzettadelmezzogiorno.it Stadio del nuoto, la comunicazione: dal 9 marzo attività sospeseCari utenti, vi comunichiamo che per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà della nostra Associazione, siamo costretti, con grande dispiacere, a interrompere dal prossimo 9 marzo le attività e ... rainews.it