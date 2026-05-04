Grand Slam di Judo l’Italia fa 4 podi a Dushanbe | arrivano gli ori di Giuffrida e Tavano

A Dushanbe, durante il Grand Slam di Judo, l’Italia ha conquistato quattro medaglie. Due atleti italiani sono saliti sul podio, vincendo rispettivamente una medaglia d’oro, mentre gli altri due hanno ottenuto medaglie di diverso colore. La competizione ha visto partecipanti provenienti da varie nazioni, con gli azzurri protagonisti in diverse categorie. La giornata si è conclusa con una serie di risultati positivi per la squadra italiana.

Sono ben 4 podi il bilancio azzurro al Grand Slam di Judo a Dushanbe. A salire sul podio, del circuito iridato stagionale, sono state Odette Giuffrida e Kenya Perna, nella prima giornata di finali, insieme poi, a seguire nel programma di gare, anche Irene Pedrotti e Asya Tavano, nell’ultima giornata in calendario. Se Giuffrida e Perna hanno, rispettivamente vinto un oro e un bronzo (leggi qui), la Pedrotti ha messo al collo la medaglia del terzo posto nei – 70 kg. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha delineato un ottimo percorso in gara. Ha avuto l’arresto del percorso verso la finalissima con la slovena Koren. Andata ai recuperi è arrivata poi alla finale per il bronzo e qui ha vinto un match molto acceso e determinato con la croata Cvjetko.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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